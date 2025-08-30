«Мосавтодор» оборудовал остановки для школьного автобуса в деревне Покровка городского округа Клин

В деревню Покровку городского округа Клин возобновится движение школьного автобуса, обеспечивающего подвоз детей до школы в поселке Чайковского.

Расстояние до образовательного учреждения составляет приблизительно 10 километров, что делает самостоятельный путь невозможным. К счастью, существует школьный автобус. Однако, возобновление маршрута «Покровка — поселок Чайковского» потребовало проведения значительных работ по благоустройству дорожной инфраструктуры, которые были успешно реализованы компанией «Мосавтодор».

Для обеспечения безопасной транспортировки пассажиров, на участке дороги была создана площадка, предназначенная для разворота автобусов, а также организованы остановочные пункты, оборудованные современными павильонами.

Школьники деревни Покровка ждали возобновления автобусного маршрута почти два года.

Активное решение данного вопроса началось летом 2024 года. Местные власти выполнили работы по созданию разворотного маневра на своей территории, а «Мосавтодор» обеспечила обустройство остановок на дороге регионального значения. Дмитрий Волков, представитель администрации округа, поделился информацией о неожиданных аспектах реализации этого проекта.