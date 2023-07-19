Мощнейший взрыв и столб огня под Одессой: ВС РФ в Ильичевске, похоже, попали в топливохранилище
Фото: [скриншот с видео]
Как сообщается в соцсетях, новые БПЛА-камикадзе «Герань все подлетают и подлетают с моря к Одессе.
Очевидцы происходящего информируют, в Одессе похоже, прилетело по портовой инфраструктуре. А рядом в Ильичевске (сейчас город после переименования называется Черноморск) горит крупнейшее топливохранилище ВСУ.
«Прямо сейчас к Одессе подходит около десятка БПЛА Герань-2», - приводится в соцсетях.
Также сообщается, что одна из группировок российских беспилотников «Герань-2» добралась и до соседней с Одесской Николаевской области, где началось активное поражение военных объектов ВСУ.