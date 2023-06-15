Мощные ливни обрушились на ряд регионов РФ

Некоторые российские регионы оказались во власти мощной дождевой стихии. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Отмечается, что сильно затоплены дороги и дворы в городе Гремячий Ключ Краснодарского края. В населенном пункте для ликвидации затоплений привлечены все необходимые резервы.

Добавляется, что из-за выхода из берегов реки Мацесты была остановлена работа трех водоводов, из-за чего свыше трех тысяч жителей оставались без воды. В настоящее время подача воды в дома восстановлена.

Подчеркивается, что также штормовое предупреждение объявлено и в Северокавказских республиках РФ.

Заключается, что почти 300 населенных пунктов Иркутской области остались без света из-за природной стихии.