Мощные осадки обрушились на курортный город в России

На юге России бушует непогода. Ливни принесли рекордное количество осадков. В Сочи и Крыму за сутки выпало значительное количество дождей, превысив месячные нормы. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Юг России столкнулся с мощными ливнями. Сильные дожди обрушились на черноморские регионы за последние сутки. По данным метеорологов, больше всего осадков (91 мм) выпало в Сочи, где зафиксировано 70% месячной нормы.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что суточный рекорд для сентября, установленный в 1907 году, составляет 177 мм. В Крыму больше всего дождей пролилось во Владиславовке, где выпало 67 мм при месячной норме 35-38 мм, что практически в 2 раза больше.

Ранее метеоролог предупредила жителей Подмосковья о резком похолодании и первых заморозках.