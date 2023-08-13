Мощные взрывы в Николаевской области: российские «Калибры» разделывают под орех инфраструктуру ВСУ

По предварительной информации, ракеты были запущены в сторону Николаева со стороны акватории Черного моря. Другие подробности пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что украинские боевики попали снарядом в штаб гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области.

А перед этим член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ смогли взять северную часть Урожайного в Запорожской области. Это удалось им сделать путем двухнедельных кровопролитных боев.

Напомним, украинские боевики обстреляли трассу в Токмаке Запорожской области. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел велся поставляемыми Киеву Западом кассетными боеприпасами.