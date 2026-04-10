Мощный ответ западным партнерам: Россия создаст свою независимую орбитальную гавань до 2030 года

Космонавт Олег Кононенко раскрыл планы по созданию национальной орбитальной базы, запуск первых элементов которой намечен на ближайшие годы. Об этом пишет Царьград .

График формирования автономного комплекса

Процесс строительства суверенной российской орбитальной станции переходит в практическую фазу. Согласно сведениям, представленным летчиком-космонавтом Олегом Кононенко, руководство профильной государственной корпорации уже утвердило четкие временные рамки реализации проекта. Специалист уточнил, что отправка первых 2 модулей в космическое пространство должна состояться до завершения текущего десятилетия. Данный этап станет фундаментом для обеспечения постоянного присутствия России на околоземной орбите.

Технологическая преемственность и судьба модулей

Архитектура будущего объекта будет тесно связана с наработками, полученными в ходе эксплуатации МКС. Кононенко пояснил, что базой для новой конструкции послужит современный российский сегмент международной станции. Когда эксплуатация МКС подойдет к концу и будет принято решение о ее контролируемом своде с орбиты, отечественные отсеки отсоединят от общего комплекса. Эти элементы продолжат функционировать на той же траектории, став основой для автономного российского проекта.

Международное партнерство и расширение состава участников

Несмотря на статус национальной станции, проект обещает стать платформой для широкого международного взаимодействия. Космонавт подчеркнул, что государственные структуры стран БРИКС и ШОС проявляют серьезный интерес к совместной работе на орбите. Такое сотрудничество позволит российской базе приобрести значимый глобальный статус, объединяя научные и технические усилия партнеров для проведения передовых исследований в открытом космосе.