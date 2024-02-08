Мощный пожар на газопроводе в Пермском крае: пострадало шесть человек

Вечером четверга, 8 февраля, в Пермском крае, а точнее в Куединском районе, произошел мощный пожар. Об этом сообщает РИА Новости.

Изначально в СМИ появилась информация о том, что горит грузовой поезд, но эти данные не соответствуют действительности. Там загорелся газопровод, для тушения которого направили пожарный поезд. При этом пожар оказался очень сильным, и пламя распространилось на жилые дома.

По данным СМИ, в результате возгорания. которое, кстати, было локализовано на 250 «квадратах», пострадали шесть человек, среди них и два ребенка. Возгорание тушат по третьему номеру сложности, сейчас там горят три цистерны на Интернациональной улице.