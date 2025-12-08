Российские хакеры взломали порты Одессы и Николаева на Украине

По информации источника, хакеры из группировки PalachPro и Eye Of Sauron взломали информационные системы морских портов в Одессе и Николаеве, в результате чего получили секретную документацию и записи с камер видеонаблюдения.

Отмечается, что главный сервер морского порта Одессы, который считается одним из важнейших логистических узлов для Украины, был взломан несколько дней назад. Хакеры смогли получить данные, касающиеся, в частности, Романа Ситовского, ответственного за охранное обеспечение объекта.

Действия хакеров стали ответом на предыдущие атаки на российские суда вблизи берегов Турции. В материалах, добытых из систем портов, нашлись фотографии с номерами автомобилей сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК).

Ранее другие пророссийские хакерские группы, включая Beregini, Killnet и «Кибер Серп», заявляли о взломе базы данных ВМС Украины. В этой базе содержалась информация с именами, званиями и специальностями военнослужащих, работающих с катерами типа «Си Бэби».

Ранее председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что Россия стала самой уязвимой мишенью для кибератак.