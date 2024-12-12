Мошенническая схема с заменой счетчиков стала распространяться в России

В ЯНАО злоумышленники стали притворяться специалистами по замене домового счетчика и лишать жителей крупных сумм. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на telegram-канал «КибердружинаЯмала».

Канал привел недавний инцидент с жительницей Муравленко. По их данным, женщине позвонил незнакомый номер в WhasApp. Собеседник представился сотрудником компании «Энергосбыт» и предложил заменить домашний счетчик со скидкой. Для этого мужчина попросил северянку для начала установить приложение, чтобы зафиксировать все данные.

Женщина послушно следовала инструкции незнакомца, добровольно вбив все личные сведения. В результате она лишилась более 400 тысяч рублей. Тогда она поняла, что стала жертвой афериста.

Кибербезопасники напомнили, что не следует брать трубки с незнакомого номера, а также верить собеседникам на слово. Также не рекомендуют устанавливать никакие приложения, надежность которых нельзя проверить.

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