Мошенничество на музыке: бывшего продюсера Газманова отправили в СИЗО

Фигурантом дела, которое касается хищения средств в особо крупном объеме и нарушения авторского права, стал Росса Ф. М. Информация об этом содержится в документах суда, оказавшихся в распоряжении корреспондентов ТАСС.

«Удовлетворено [ходатайство следствия] об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Росса Ф. М.», — указано в официальных материалах.

Бывшему продюсеру инкриминируют деяния, подпадающие под часть 4 статьи 159 (хищение чужого имущества путем обмана) и статью 146 (присвоение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса РФ.

Как пишет «Коммерсантъ», Росса долгое время занимался вопросами авторского права и сотрудничал с целым рядом звезд эстрады: помимо Олега Газманова, это его сын Родион Газманов, а также Дмитрий Маликов, Игорь Саруханов и арт-группа «Хор Турецкого». Издание напоминает, что имя Россы уже всплывало в контексте громкого скандала 2016 года, связанного с Российским авторским обществом (РАО) и арестом его руководителя Сергея Федотова.

Согласно информации издания, Олег Газманов признан потерпевшей стороной по данному делу. Сам же обвиняемый своей вины не признает. Суть претензий к нему, как уточняется в газете, заключается в «мошенничестве, связанном с использованием прав на музыкальные композиции».

Между тем защита арестованного настаивает на наличии документа, подписанного Газмановым 31 января 2024 года. Речь идет о соглашении о расторжении договора, где черным по белому зафиксировано, что стороны не имеют друг к другу никаких претензий, в том числе материального характера.

Ранее жена Олега Газманова объяснила, почему скрывает их общую дочь от публики.