Мошенничество в MAX: фейковый звонок лишил мужчину почти 750 тыс. рублей

Очередной случай изощренного мошенничества зафиксирован в Ноябрьске — местный житель потерял 740 тысяч рублей после звонка в мессенджере MAX от человека, представившегося сотрудником Роскомнадзора. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на «Кибер Ямал».

Злоумышленник, используя тактику социальной инженерии, убедил северянина, что с его банковских счетов пытаются похитить деньги, и предложил «спасти» накопления путем перевода на «безопасные счета». Жертва выполнила указания, переведя крупную сумму по предоставленным реквизитам, после чего связь с мошенником прервалась.

Кибербезопасники предупредили, что преступники все чаще используют для обмана не традиционную телефонную связь, а интернет-мессенджеры, что может вызывать у потенциальных жертв ложное чувство безопасности. Напомнили, что ни Роскомнадзор, ни другие государственные органы никогда не инициируют звонки через мессенджеры с требованием перевести деньги куда-либо. При получении подобных сообщений необходимо немедленно прекратить диалог и самостоятельно позвонить в официальные службы банка или правоохранительным органам по проверенным номерам.

Ранее сообщалось, что школьница оплатила подарки аферистам на 200 тыс. рублей, лишив денег семью.