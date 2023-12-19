В Подмосковье будут судить мошенников, выманивших у доверчивых пенсионеров почти 1,5 млн рублей

Одинцовский городской суд рассмотрит дело в отношении жителя Москвы, который совместно с соучастниками обманывал пенсионерок. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и убеждали доверчивых пожилых граждан в том, что по вине их родственников произошло ДТП. Мошенники требовали от пенсионеров деньги якобы на возмещение материального и морального вреда пострадавшим.

В результате мошенники обманули пенсионеров из Одинцово более чем на 1,4 миллиона рублей. В надзорном ведомстве добавили, что дело против соучастников выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось, что в Московской области под суд пойдет телефонный мошенник, который обманул пенсионеров более чем на пять миллионов рублей.