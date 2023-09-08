Мошенник Синклер дал интервью Такеру Карлсону, рассказав о сексуальной связи с Бараком Обамой

Осужденный в США за мошенничество Лари Синклер дал интервью популярному американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором при знался о сексе и совместном употреблении наркотиков вместе с бывшим главой Белого дома Бараком Обамой.

Со слов собеседника репортера (фрагмент интервью выложен в соцсетях) с экс-Бараком Обамой он был знаком еще с 1999 года, в бытность последнего сенатором в штата Иллинойс. Синклер признался, что перед сексом они оба употребляли кокаин.

«Около одного бара я встретил парня, который мне представился как Барак обама. Я отдал ему 250 долларов за кокс. Он курил его из трубки. Я положил ему руку на колено и потом у нас все случилось», - рассказал Синклер.

Интервью уже вызвало в США эффект разорвавшейся бомбы. К настоящему времени комментариев по факту признаний Синклера от Обамы в СМИ не поступало.

Ранее зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил, у кого больше мозгов - у Байдена или Обамы.