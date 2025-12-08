Мошенник у гейта: как соотечественники «разводят» российских туристов в аэропорту Стамбула

Российских туристов, вылетающих из Стамбула, стали целенаправленно обманывать их же соотечественники. О новой мошеннической схеме, которая уже хорошо знакома путешественникам по российским аэропортам. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Крыша ТурДома».

По информации источника, инциденты происходят непосредственно у выхода на посадку на рейсы Turkish Airlines в Россию. Мошенник, как сообщают очевидцы, подходит к ожидающим своей очереди туристам и просит €89, якобы ему не хватает этой суммы на билет. На уточняющие вопросы о причинах опоздания он отвечает уклончиво и, не добившись денег от одного человека, сразу переключается на других.

Согласно свидетельствам, опубликованным в соцсетях, некоторые туристы сталкивались с одним и тем же молодым человеком с разницей в несколько месяцев. Одна из пострадавших отметила, что видела его в мае и июне и он действовал у выходов на рейсы в Москву и Санкт-Петербург именно в момент скопления очереди на посадку. Другие путешественники осенью сообщали, что злоумышленник начал принимать не только наличную валюту, но и переводы на банковскую карту, расширяя способы получения денег.

Несмотря на растущее число подобных историй, не все верят в реальность этого мошенничества. Скептики справедливо указывают на то, что для попадания в зону вылета и выхода на посадку необходим посадочный талон, который невозможно получить без полностью оплаченного билета. Эксперты, однако, призывают туристов сохранять бдительность и не поддаваться на манипуляции, какими бы убедительными они ни казались.

