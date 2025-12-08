Россиянка описала отдых в Ницце фразой «много русскоговорящих»

Российская тревел-блогерша Елена Берковская поделилась впечатлениями от поездки на французский курорт Ницца в несезонное время. В своем блоге на платформе «Дзен» она призналась, что этот уикенд стал для нее одним из лучших.

По словам россиянки, в конце ноября на известном курорте почти нет туристов: набережная свободна, а в кафе отсутствуют очереди. Иностранных гостей мало, однако встречаются ценители отдыха в Ницце именно в этот период.

Блогерша отметила, что в городе легко общаются на английском языке. Также на курорте можно встретить много русскоговорящих, особенно среди работников сферы услуг.

Что касается стоимости проживания, то Берковская сняла номер в отеле за €70 в сутки. Она добавила, что в пригороде можно найти варианты размещения от €60 евро за ночь.

Ницца в зимний период красиво украшена к праздникам: работает рождественская ярмарка, улицы и площади украшены нарядными елками. Гулять по городу в такое время, по ее мнению, очень приятно и спокойно.

Ранее россиянам раскрыли три простых секрета путешествий.