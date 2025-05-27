Мошенники довели экс-профессора МГУ до самоубийства

Несколько месяцев назад, по словам родных, профессор перевел мошенникам все свои сбережения и деньги от продажи двух московских квартир, скрывая это от семьи. Злоумышленники, представившись сотрудниками ФСБ, убедили жертву перевести средства на «безопасные счета». Сумма вышла внушительная: 52 млн рублей.

Даже после обращения в полицию профессор внешне сохранял обычное поведение, никто не подозревал, насколько тяжело ему было остаться в роли обманутого.

«Я приехала к нему, стала задавать вопросы. Он мне только говорил, что ничего не продавал, что все в порядке. Папа не признавался до последнего. И отказался идти в полицию писать заявление. Тогда в полицию 1 мая обратилась я. Только после этого папа согласился общаться с органами и признался, что с декабря ему звонят какие-то люди», — рассказала дочь профессора Евгения в беседе с RT.

Родственники отмечают, что пенсионер использовал отдельный телефон для контактов с мошенниками. По словам супруги погибшего, ее муж был словно зомбированный, когда отрицал обман.

Напомним, что после трагедии было возбуждено два уголовных дела: о мошенничестве и доведении до самоубийства.

Ранее сообщалось, что у профессора лазерной химии МГУ мошенники украли 5,3 миллиона рублей.