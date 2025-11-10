Мошенники использовали ИИ-фото для обмана россиянина на 3,3 млн рублей при покупке автомобиля

Мошенники использовали технологии искусственного интеллекта (ИИ) для создания фальшивых фотографий, чтобы обмануть россиянина на 3,3 млн рублей, сообщил телеграм-канал Baza.

Мужчина хотел приобрести заветный автомобиль Honda CR-V в Европе до предстоящих изменений в законе об утильсборе.

Россиянин в течение полугода наблюдал за телеграм-каналом, который насчитывал 14 тыс. подписчиков. В сентябре он решил связаться с его администраторами, чтобы обсудить возможную покупку машины мощностью 184 лошадиные силы. Тогда с мужчиной заключили договор с компанией «ФОР».

Молодой человек последовательно оплатил таможенные пошлины, выкуп автомобиля у иностранного продавца и начал ждать свое транспортное средство. Однако спустя время брокер запросил дополнительные деньги якобы для покрытия утилизационного сбора, государственной пошлины и залогового платежа.

Тогда у мужчины возникли подозрения относительно этой сделки, но желание получить заветное авто преобладало. Кроме того, менеджеры вызывали доверие, так как отправляли покупателю фотографии документов, счетов и таможни, где якобы уже находилось авто.

Позже выяснилось, что все изображения оказались поддельными. Это удалось определить благодаря ошибке в написании белорусских слов на табличках.

Сначала мужчина не заметил этой детали и перевел деньги, при этом запросив гарантии отсутствия дальнейших финансовых требований. Однако менеджеры не останавливались и уже на следующий день выставили новый счет для оплаты акцизного сбора.

Уже тогда россиянин решил проверить, действительно ли его автомобиль проходит таможенные процедуры на границе. Мужчина выяснил, что желаемая Honda CR-V на таможенной территории Белоруссии не регистрировалась.

Только тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников, которым удалось обмануть его с помощью ИИ-фотографий. Россиянин подал заявление в полицию.

