«Мошенники извинятся и сбросят трубку»: как заставить аферистов пожалеть о звонке

Специалисты советуют не вступать в разговор с незнакомцами и сразу завершать подозрительные звонки. Об этом пишет РИА Новости.

Простое правило безопасности при звонках

В МВД России озвучили базовую рекомендацию, позволяющую снизить риск стать жертвой телефонных мошенников. По словам начальника управления информации и общественных связей столичного главка ведомства Владимира Васенина, при поступлении звонка от неизвестного человека, который начинает сообщать тревожные или эмоционально значимые новости, необходимо сразу завершить разговор.

Он отметил, что лучшей реакцией в такой ситуации является мгновенное прекращение общения без каких-либо ответов или уточняющих вопросов.

Почему нельзя вступать в диалог

Представитель МВД подчеркнул, что разговор с потенциальными злоумышленниками только увеличивает риск обмана. Он объяснил, что мошенники строят свои схемы на психологическом давлении, стараясь вызвать у человека тревогу и вынудить его действовать импульсивно.

По его словам, злоумышленники хорошо владеют техниками воздействия, умеют анализировать поведение людей и способны быстро вывести собеседника из равновесия. В связи с этим единственным надежным способом сорвать их сценарий остается немедленное прекращение разговора.

Новая схема с «встречным переводом»

Ранее в МВД также предупредили о появлении новой схемы обмана, связанной с так называемыми «встречными переводами». В ведомстве пояснили, что мошенники предлагают потенциальной жертве получить крупную выплату, прибыль от инвестиций или выигрыш.

После этого человеку сообщают о необходимости внести дополнительный платеж под различными предлогами. Среди них называются верификационные депозиты, гарантийные переводы, антифрод-проверки или конвертационные сборы. После получения денег злоумышленники прекращают связь и исчезают.