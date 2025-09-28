Мошенники массово маскируются под московские номера

Мошенники нашли новый способ обмана — теперь они используют телефонные номера из Индии, чтобы замаскировать свои звонки под российские. Об этом сообщает REGIONS , ссылаясь на УБК МВД России.

Эксперты предупреждают, что если входящий номер начинается с +916, это звонок не из Москвы, а из Индии. Дело в том, что код +91 принадлежит индийским операторам связи, а цифра «6» после него может указывать на конкретные города в Индии. Путаница возникает из-за того, что в России комбинация +7 916 используется для обозначения номеров оператора МТС в Московском регионе.

Разница всего в одной цифре позволяет злоумышленникам выдавать зарубежные звонки за местные. Специалисты отмечают, что на этой схеме строится множество мошеннических афер. Жертва видит номер, кажущийся российским, и с большей вероятностью отвечает на звонок, доверяя звонящему. Однако на самом деле звонок может поступать из колл-центра, находящегося в Индии, где мошенники разрабатывают различные сценарии обмана.

