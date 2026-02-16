Мошенники начали обманывать россиян обходами замедления Telegram

На фоне сообщений о замедлении работы Telegram в России аналитики зафиксировали активизацию мошенников, использующих эту тему для кражи персональных данных. В мессенджере массово появляются каналы и чат-боты, предлагающие скачать обновления, прокси-сервисы или VPN для обхода возможных ограничений. О новой угрозе в беседе с RT предупредил аналитик центра мониторинга киберугроз «Спикател» Роман Малышкин.

По словам эксперта, файлы, распространяемые через такие ресурсы, могут оказаться вредоносными. Их установка на устройство чревата кражей конфиденциальной информации. Особую опасность представляют боты, запрашивающие коды подтверждения: передача этих данных дает злоумышленникам прямой доступ к аккаунту пользователя.

Роман Малышкин пояснил, что подобные схемы не новы, но их эффективность строится на актуальности повестки. Главная цель аферистов — завладеть учетными данными, личным кабинетам и банковским картам и счетам в целом.

«Чтобы защититься от подобных схем, нужно очень внимательно относиться к ссылкам, по которым вам предлагается перейти; запретить добавлять вас в группы без вашего разрешения; установить двухфакторную аутентификацию и облачный пароль», — заключил киберэксперт.

Для защиты от мошеннических действий специалист рекомендует соблюдать несколько правил цифровой гигиены. Прежде всего, необходимо критично относиться к любым ссылкам, особенно если переход по ним сулит решение технических проблем. В настройках приватности стоит запретить добавление в группы без подтверждения.

Напомним, что с февраля 2026 года российские пользователи столкнулись с замедлением работы Telegram. По сообщениям регуляторов и профильных ведомств, меры носят поэтапный характер и связаны с неисполнением мессенджером требований законодательства, включая вопросы модерации контента и локализации данных. Технические ограничения в первую очередь коснулись скорости загрузки мультимедийных файлов — фото и видео, в то время как обмен текстовыми сообщениями во многих регионах сохраняет относительную стабильность. Эксперты отмечают, что на фоне этих сбоев активизировалось продвижение национальных платформ, однако полная блокировка сервиса пока официально не подтверждена и рассматривается как крайняя мера.

