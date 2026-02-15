Отношения России и Telegram напоминают затянувшийся танец с неясными финалами. Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский в интервью «Фонтанке» расставил точки над i: мессенджеру осталось «сделать несколько шагов, чтобы выстроить с нами отношения и снять претензии», однако в заветный «белый список» его не включат никогда. Заочный диалог с платформой Павла Дурова продолжается, но до полного взаимопонимания пока далеко.

На данный момент администрация Павла Дурова поддерживает контакт с Роскомнадзором, удаляя часть запрашиваемых материалов, что выгодно отличает систему от других зарубежных конкурентов, игнорирующих российские предписания.

Вопрос информационной безопасности приобретает особую остроту в приграничных регионах, где в периоды угроз мобильный интернет ограничивается работой лишь одобренных ресурсов. Сергей Боярский подчеркнул, что Telegram никогда не окажется в «белом списке» для подобных ситуаций. Как сказал Боярский, невозможно доверять иностранным сетям оповещение граждан о ракетной опасности, так как безопасность жизни должна стоять на первом месте. В качестве альтернативы предлагается мессенджер MAX, работающий по закрытым государственным каналам связи.

Проблема мошенничества также стала ключевой темой обсуждения. Депутат признался, что сам регулярно сталкивается с подозрительными звонками, и настоятельно рекомендовал пользователям ограничивать круг лиц, имеющих доступ к вызовам.

Отвечая на вопрос о безопасности внутренней сети, парламентарий отметил, что злоумышленники могут использовать аккаунты в отечественном мессенджере только в случае их незаконной аренды «дропперами». Однако такие правонарушители будут неизбежно вычислены, поскольку профиль жестко привязан к системе «Госуслуги». По его словам, правоохранители не имеют возможности найти «концы» в случае с анонимными зарубежными платформами, в то время как российский софт уже позволил предотвратить тысячи преступлений за один месяц.

В завершение беседы глава комитета напомнил о стратегическом значении создания собственного продукта для общения.

«Мессенджер «Макс», как правильно сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, — это последний кирпич фундамента нашего цифрового суверенитета», — процитировал депутат.

По оценке Боярского, появление этого инструмента сделало Россию третьей цифровой сверхдержавой наряду с США и Китаем. Теперь страна обладает полным набором суверенного функционала, который ранее был представлен во всех сферах, кроме сегмента оперативного обмена сообщениями.

