Мошенники начали обольщать одиноких мужчин к 14 февраля

Адвокат Алексей Козаков в беседе с сайтом aif.ru прокомментировал новую схему мошенников, целью которых становятся одинокие молодые люди и мужчины.

Схема обмана активизировалась к 14 февраля. По словам Козакова, суть простая: в интернете на жертву выходит красивая девушка, завязывает общение и предлагает в какой-то момент провести вместе День всех влюбленных. Собеседница может предложить театр, кино, стенд-ап или другое мероприятие. Девушка скидывает ссылку для покупки билета, иногда говорит, что свой уже приобрела, чтобы внушить больше доверия.

При проведении оплаты чаще высвечивается СБП, а на чеке будет указано, что перевод прошел не организаторам, а физлицу.

«С сожалением спутница сообщает, что пойти не сможет, а потому сдала свой билет и предлагает парню сделать то же самое, чтобы вместе выбрать другое мероприятия. При попытке возврата оператор техподдержки, конечно же, попросит данные карты под разным предлогом, а дальше схема известна: деньги со счета пропадут», — приводит пример юрист.

Эксперт советует всегда сравнивать информацию на сайтах, искать данные ИНН, ОГРН (или ОГРНИП), в том числе на чеке, вообще убеждаться, что мероприятие существует.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенничества со лжештрафами.