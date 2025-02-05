Жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенничества со лжештрафами

Мошенники придумали новую схему обмана граждан и начали рассылать им фальшивые письма о задолженностях и начислении штрафов якобы от государственного ведомства по почте или в интернете. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В случае неуплаты преступники угрожают штрафом или арестом имущества. Далее мошенники требуют произвести оплату через Систему быстрых платежей, прислав QR-код или ссылку для оплаты. Для ускорения получения денег мошенники специально предлагают человеку „скидку“, — говорится в сообщении.

Жителям региона порекомендовали проверять информацию о штрафах на портале Госуслуг или сайтах ведомства, чтобы не нарваться на аферистов. Кроме того, их призвали не переходить по подозрительным ссылкам и QR-кодам. Узнать подробнее о цифровой грамотности можно на региональном портале госуслуг в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.