Мошенники нашли новую схему для выманивания денег

В Центробанке предупредили россиян о новом виде мошенничества. Об этом также пишет «Газета.ру» .

Стало известно, что мошенники звонят своим жертвам и предлагают перевести деньги на «безопасный счет» в Центральном банке. При этом они заверяют, что наличные можно получить в приемной Банка России, что находится в столице. Ведомство рассказало об этом на своей странице в социальных сетях с целью обезопасить людей.

А они, в свою очередь, могут побояться обратиться за помощью к сотрудникам правоохранительным органов. Дело в том, что жертвам грозят уголовной ответственностью за разглашение информации о звонке.

Чтобы влиться в доверие и выманить деньги, мошенники подтверждают запись на личный прием в Банк России. Людям приходит СМС с номера 300. Это и заставляет жертв окончательно поверить злоумышленникам.