Мошенники обманули москвичку на 280 тыс. руб. фейковым билетом в Большой театр

Жительница Москвы купила билеты на спектакль «Щелкунчик» в Большом театре за 280 тыс. рублей, но вместо предновогодней постановки оказалась в полиции.

По информации Baza, местная жительница 13 декабря начала поиск билетов на знаменитое новогоднее представление. Сами билеты очень быстро распродаются, поэтому женщина обрадовалась, когда в Telegram нашла некого продавца, который предложил ей билет почти за 300 тыс. рублей.

Москвичка перевала деньги на счет в ожидании билета, но вместо него она получила «бан» — продавец вместе с деньгами пропал. Когда женщина поняла, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию.

«Щелкунчик» ставят в Большом театре уже более 50 лет — премьера состоялась 12 марта 1966 года. В последние годы процесс покупки билетов напоминал настоящую охоту — в ноябре 2023 года люди ждали в очереди по несколько дней. Однако в этом году руководство театра решило, что билеты будут доступны исключительно на официальном сайте.

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