В генпрокуратуре объяснили блокировку Viber на территории РФ

Стало известно, что в Viber публиковалась информация, которая была направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России. При этом, данная информация никак не удалялась, даже несмотря на тот факт, что она нарушает российское законодательство. Первые сигналы поступали в РКН, уточняет издание, а уже потом рассматривались и генпрокуратурой. При этом, уже к началу судебного заседания Viber все же удалил запрещенную информацию, но мессенджер получил штраф в 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что РКН ограничил доступ к мессенджеру на территории России за нарушение законодательства, чтобы предотвратить иные угрозы для российских граждан, а также исключить возможность вербовки россиян для совершения терактов, продажи наркотиков.