Мошенники останутся ни с чем: эксперт Горяев объяснил главное правило безопасности в сети

В условиях стремительного развития технологий дистанционного банковского обслуживания и усложнения методов социальной инженерии, применяемых киберпреступниками, Министерство внутренних дел Российской Федерации озвучило наиболее эффективные и юридически защищенные методы сбережения личного капитала. Официальные рекомендации ведомства в интервью информационному агентству РИА Новости представил заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Алексей Горяев.

Преимущества безналичного хранения и человеческий фактор

По официальной оценке профильного ведомства, размещение денежных средств на верифицированных банковских счетах и депозитах на сегодняшний день признано самым безопасным и контролируемым способом сбережения активов. Цифровая инфраструктура современных кредитно-финансовых организаций обеспечивает высокий уровень технической устойчивости к внешним хакерским атакам и прямым взломам систем.

Однако представитель МВД особо подчеркнул, что технологическая защита банка теряет свою эффективность, если фиксируется дефицит бдительности со стороны самого клиента. Абсолютное большинство хищений денежных средств со счетов граждан в мегаполисах и регионах по-прежнему совершается не путем взлома кодов, а с помощью психологического манипулирования, когда пострадавшие под воздействием обмана добровольно раскрывают пароли или переводят личные сбережения на сторонние реквизиты.

Инструменты превентивной цифровой защиты

Для минимизации рисков несанкционированного доступа к деньгам и предотвращения возможных мошеннических действий уголовный розыск рекомендует гражданам активно задействовать новые законодательные механизмы самоограничения:

Самозапрет на выдачу кредитов и займов: Активация этой опции через единый портал Госуслуг или в МФЦ фиксируется в бюро кредитных историй. В результате коммерческие банки и микрофинансовые организации (МФО) будут автоматически отклонять любые заявки на получение ссуд, оформляемые от имени гражданина (в том числе по поддельным или утерянным документам).

Ограничение на оформление новых сим-карт: Установление запрета на дистанционное или стороннее открытие новых абонентских номеров на паспортные данные гражданина защищает от создания дубликатов сим-карт и последующего перехвата SMS-паролей для доступа к онлайн-банкингу.

Популярность банковских вкладов среди населения

Выводы правоохранительных органов о надежности банковского сектора полностью совпадают с потребительскими предпочтениями самих граждан. Согласно результатам масштабного социологического исследования, проведенного независимой аналитической компанией ROITeam, классические банковские вклады, накопительные счета и краткосрочные депозиты прочно удерживают статус самого востребованного и понятного финансового актива. Более 62% опрошенных россиян назвали размещение денег в банках приоритетным способом сохранения и инвестирования своих средств от инфляционных рисков.