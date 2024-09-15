В 2024 году мошенники выманили у россиян 250 млрд рублей

С 2024 года они стали чаще звонить россиянам через мессенджеры. В результате им удалось выманить у наших соотечественников почти 250 млрд рублей, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По словам эксперта, если данный тренд сохранится, то к концу года сумма ущерба может достигнуть 300 млрд рублей.

Он также отметил, что 40-50% звонков аферисты совершают с помощью мобильной связи.

Большая часть похищенных у россиян средств (около 40%) идет на финансирование ВСУ, заключил Кузнецов.

Ранее сообщалось о том, что мошенники выманили у жительницы Нарьян-Мара 34 млн рублей.