Мошенники отобрали у волонтера из Курска машину, на которой он возил помощь на СВО

Мошенники завладели транспортным средством, которое использовал волонтер Андрей Лямцев из Курска для доставки гуманитарной помощи в зону специальной военной операции и эвакуации пострадавших из приграничных районов. Об этом передает RT, ссылаясь на заявление самого пострадавшего.

По его словам, инцидент произошёл в Ростовской области. Он сообщил представителям СМИ, что договорился с компанией, предоставляющей услуги по эвакуации транспортных средств, о транспортировке своего автомобиля в сервис за 23 тыс рублей. Однако вместо этого автомобиль был доставлен на закрытую стоянку, и с него потребовали оплату в большем размере.

«Стали вымогать плюс 60 тыс. — в четыре раза больше», — сказал Лямцев.

После того как доброволец отказался платить, автомобиль был эвакуирован и заблокирован со всех сторон. Затем, по словам Лямцева, машину сбросили на землю, в результате чего она получила серьёзные повреждения.

Когда Лямцев попытался помешать этому, его избили и брызнули в глаза из перцового баллончика.

Директор компании Игорь Беликов, в свою очередь, уверяет утверждает, они заранее предупреждали волонтера о необходимости оплаты за простой. Кроме того, по его словам, Лямцев якобы сам набросился и стал колотить водителя эвакуатора.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что уже связался с прокурором Ростовской области, потребовав от надзорного ведомства детально разобраться в ситуации, а также способствовать возвращению машины Лямцеву в самое ближайшее время.