Мошенники под именем ямальского депутата собирали средства для солдат

Наверное, не поспоришь с утверждением, что обманщики, желающие заполучить деньги наивных жертв, были всегда. А в эру современных технологий они вышли на новый уровень. Об одном из таких случаев и пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Стало известно, что мошенники «раскрутили» в интернете заведомо ложную информацию о том, что Надежда Гудкова, депутат Заксобрания ЯНАО, объявила сбор денежных средств для военнослужащих. Однако, политик постаралась как можно скорее опровергнуть этот фейк, опубликовав соответствующую запись на своей странице в социальных сетях. Она попросила не вестись на «явный обман», ведь «мошенники играют на самом святом».

Ранее в сети появились снимки и сопутствующие им сообщения о сборе средств. Там же были прикреплены реквизиты мошенников. Однако они уточняли, что это был счет матери одного из воинов.