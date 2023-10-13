Мошенники под видом ФСБ лишают россиян квартир

Новая схема мошенничества набирает популярность среди злоумышленников в России. Они выбирают себе пожилую жертву и пытаются лишить ее жилья, представляясь сотрудниками ФСБ. Соответствующее заявление сделал юрист Иван Соловьев в интервью с информагентством «Прайм» .

Соловьев рассказал, что мошенники приходят к жертвам под видом сотрудников ФСБ и заявляют, что на гражданина были оформлены десятки кредитов в различных банках. Затем они сообщают, что в качестве обеспечения в кредитах указана квартира, и предлагают россиянину переоформить ее на сотрудника ФСБ для того, чтобы банки не отобрали жилье.

Как рассказал юрист, над обманом россиян мошенники работают целыми командами. Кто-то представляется сотрудником ФСБ и следователем, кто-то сотрудником Центробанка, а кто-то оператором Госуслуг. Эксперт предупредил, что сотрудники подобных органов и организаций не звонят физлицам ни при каких обстоятельствах.

В качестве второго варианта в этой схеме, мошенники предлагают жертве указать квартиру как обеспечение в кредите, оформить квартиру на знакомого и продать, переведя деньги на «безопасный» счет, который оказывается мошенническим.

Соловьев рассказал, что если жертва уже осталась без жилья, то нужно обращаться к правоохранительным органам. Нужно завести уголовное дело и просить следователя наложить арест на квартиру.