Мошенники придумали новый трюк с «голосовым подтверждением» паспорта

В России появилась новая схема телефонного мошенничества. Преступники разработали очередной многоэтапный сценарий, чтобы заставить граждан переводить деньги под видом их защиты. Об этом сообщило РИА Новости .

Сначала злоумышленники просят человека вслух продиктовать номер паспорта для «подтверждения личности». Этот прием используется для психологического давления и создания тревоги. Затем мошенники представляются сотрудниками «Госуслуг» и сообщают о фиктивном взломе аккаунта с помощью «голосовой верификации».

После этого к жертве обращается «сотрудник правоохранительных органов», который убеждает срочно перевести деньги на «защищенные» счета. В МВД подчеркивают, что процедуры «голосового подтверждения паспортных данных» не существует. Такая запись не используется для доступа к государственным или банковским сервисам.

Ранее россиянам запретили передавать коды «установщикам шлагбаумов».