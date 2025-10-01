Мошенники придумали новый трюк с «голосовым подтверждением» паспорта
МВД предупредило россиян о новой схеме мошенников с голосом
Фото: [istockphoto.com/Tippapatt]
В России появилась новая схема телефонного мошенничества. Преступники разработали очередной многоэтапный сценарий, чтобы заставить граждан переводить деньги под видом их защиты. Об этом сообщило РИА Новости.
Сначала злоумышленники просят человека вслух продиктовать номер паспорта для «подтверждения личности». Этот прием используется для психологического давления и создания тревоги. Затем мошенники представляются сотрудниками «Госуслуг» и сообщают о фиктивном взломе аккаунта с помощью «голосовой верификации».
После этого к жертве обращается «сотрудник правоохранительных органов», который убеждает срочно перевести деньги на «защищенные» счета. В МВД подчеркивают, что процедуры «голосового подтверждения паспортных данных» не существует. Такая запись не используется для доступа к государственным или банковским сервисам.
Ранее россиянам запретили передавать коды «установщикам шлагбаумов».