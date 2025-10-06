Мошенники просят коды из СМС, представляясь курьерами маркетплейсов

В России участились случаи мошенничества с использованием телефонных звонков от лжекурьеров маркетплейсов. Злоумышленники под предлогом уточнения деталей доставки выманивают у граждан коды из СМС для доступа к их банковским счетам. Об этом сообщило РИА Новости .

Аферисты звонят людям, представляются сотрудниками службы доставки и сообщают о поступлении посылки. Когда абонент отвечает, что не заказывал доставку, мошенник предлагает проверить информацию и просит назвать код из пришедшего СМС-сообщения.

На самом деле этот код является одноразовым паролем для доступа к личному кабинету на маркетплейсе или в банковском приложении. Получив его, преступники получают возможность войти в аккаунт жертвы и похитить денежные средства.

Банк России предупредил о новой схеме обмана еще в сентябре. Специалисты рекомендуют немедленно прекращать подобные разговоры и никому не сообщать коды из СМС. Настоящие сотрудники маркетплейсов никогда не запрашивают такую информацию — это главный признак мошенничества.

Ранее в МВД рассказали, как защититься от мошенников в социальных сетях.