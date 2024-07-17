Мошенники пытались развести на деньги председателя Совфеда Валентину Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания рассказала, что уже неоднократно сталкивалась с телефонными аферистами, однако она не позволила им ввести себя в заблуждение. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Тема с мошенничеством в России как никогда актуальна. С каждым годом аферисты все более изобретательны в схемах обмана, которые иногда успешно заканчиваются не в пользу граждан. Пытались обмануть злоумышленники и Валентину Матвиенко. Она отметила, что неизвестные совершали несколько звонков и неоднократно пытались ее убедить расстаться с деньгами. Ни в одном случае спикер не позволила себя надурить.

По словам Матвиенко, важно обучать финансовой грамотности с детства, а также четко проговаривать возможные риски, включая и мошенничество.

«Будут дети предупреждены, финансово образованны. Они и родителей своих от чего-то уберегут», — подытожила спикер Совфеда.

Мошенничество — как бич современного общества. Аферисты заставляют жителей отдавать не только деньги, но и имущество. Часто доверчивые граждане залазят в кредитные долги, веря в легенду от подозрительных собеседников. Уже известны случаи обманов политиков, бизнесменов и руководителей компаний: от мошенников не защищен никто, и именно по этой причине важно уметь им противостоять.

Ранее сообщалось, что мошенники стали взламывать аккаунты пользователей игры Hamster Kombat.