Мошенники стали чаще использовать метод «фантомной угрозы» для опустошения счетов россиян

Мошенники отработали новую изощренную тактику, при которой для кражи денег им даже не требуется изначальный доступ к аккаунтам жертв. Как следует из детального разбора, опубликованного Telegram-каналом RT , современные аферисты все чаще действуют методом «фантомной угрозы»: они запугивают жертву, имитируя успешный взлом, хотя на деле лишь пытаются выманить последний ключ — одноразовый код из СМС.

Схема работает по отработанному сценарию. Злоумышленники, получив логин и пароль из утечек данных, инициируют вход на «Госуслуги» или в банковский сервис. На телефон жертвы приходит настоящий код подтверждения. В этот момент мошенники, используя фейковый аккаунт в мессенджере или звоня с подменного номера, в панике сообщают: «Ваши аккаунты взламывают! Срочно продиктуйте код из СМС, чтобы защититься!» Они могут даже прислать поддельный код, убеждая, что это «подтверждение блокировки». Если жертва поддается панике и диктует цифры, аферисты завершают вход, получают полный контроль и мгновенно меняют контактные данные, берут кредиты или опустошают счета.

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков, заведующий лабораторией доверенного ИИ МИРЭА Юрий Силаев и депутат Антон Немкин в рамках материала сошлись во мнении: важнейший фактор защиты — личная бдительность и понимание, что код подтверждения — это финальный щит, а не инструмент для «спасения».

Опрошенные эксперты напомнили про меры безопасности:

Блокировка связи: запрет на звонки в популярных иностранных мессенджерах.

Умный вход: использование сервиса MAX для доступа к Госуслугам вместо небезопасных СМС.

Защита активов: механизмы самозапрета на кредиты и обязательная задержка в выплате заемных денег.

Геофильтрация: пресечение вредоносных вызовов из-за рубежа (в том числе из недружественных стран).

Сетевой контроль: маркировка входящих от компаний и блокировка «поддельных» номеров на уровне оператора.

Интеграция сервисов: объединение возможностей «Госключа» и мессенджера MAX для надежной верификации.

Прямая жалоба: возможность в пару кликов сообщить в Минцифры о звонках лжебанкиров или фальшивых чиновников.

