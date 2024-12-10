ВТБ: мошенники стали использовать голос начальства для обмана россиян

Мошенники начали применять в своих преступных схемах более изощренные методы, чем ранее. В частности, при телефонных звонках они стали использовать голос непосредственного начальника жертвы. Об этом сообщил Георгий Горшков, заместитель главы правления ВТБ. Его слова привело РИА Новости.

По мнению эксперта, о любом человеке можно найти информацию в интернете. Это и используют преступники. Они стали проводить сбор данных о своей жертве.

«Мошенники изучают наше поведение, наши привычки. Раньше это происходило на очень обобщенном уровне, а сейчас они детально анализируют клиентский профиль», — указал Горшков.

Авторы преступных схем изучают рабочее окружение человека, записывают голос его начальника либо коллег и потом используют их для того, чтобы повысить доверие к себе во время фейкового звонка. Эксперт добавил, что схемы очень часто варьируются и модифицируются, по этой причине человеку стоит подключать логику и здравый смысл, особенно при звонках незнакомых людей.

Ранее Федеральная служба безопасности рассказала россиянам, что их должно сразу насторожить при звонках незнакомых людей. Если те используют в разговоре такие слова и словосочетания, как «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка» и «безопасный счет», то человеку сразу стоит прекратить общение.