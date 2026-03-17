Мошенники убедили 20-летнюю девушку, что она ловит иноагентов, и отправили убивать: хроники безумия

В Москве 20-летняя девушка едва не совершила убийство, поверив телефонным мошенникам. Те убедили ее, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов и должна ловить иноагентов. А для начала — ликвидировать одну из них.

14 марта кураторы дали задание: расправиться с жительницей столицы 1967 года рождения. Девушка вооружилась молотком, перцовым баллончиком и малярной лентой, приехала на улицу Академика Анохина и позвонила в дверь. Когда хозяйка открыла, нападавшая брызнула ей в лицо газом и замахнулась молотком. Остановили ее родственники потерпевшей — они скрутили нападавшую на месте.

Сейчас девушка задержана, ей готовятся предъявить обвинение в покушении на убийство группой лиц (ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи изъяли орудия преступления и изучают мобильные устройства подозреваемой.

В Следственном комитете в очередной раз предупреждают: никакие настоящие сотрудники не попросят вас участвовать в «оперативных внедрениях» или задержаниях. Это всегда мошенники. А участие в особо тяжких преступлениях грозит пожизненным сроком.

Если вам стало известно о готовящемся преступлении — немедленно сообщите в правоохранительные органы.