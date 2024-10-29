Российские звезды рассказали, как дают отпор обнаглевшим мошенникам

Российские знаменитости, как и любые другие граждане, периодически сталкиваются с аферистами. Существует множество примеров, когда мошенники успешно обманывали звезд, но есть и другие примеры, во многом смешные и поучительные. Об этих историях узнали журналисты KP.RU , пообщавшись с известными актерами и артистами.

Боксер и депутат Госдумы Николай Валуев имеет грозный вид, но обладает хорошим чувством юмора, которое помогает разрядить обстановку и даже защититься от мошенников. Как отметил в беседе с «Комсомолкой» спортсмен, он успешно выводит из себя аферистов, если они решаются позвонить. Диалог, как правило, заканчивается поражением собеседников, словно на ринге.

Актер Юрий Стоянов признался, что действует по очень простому принципу: незнакомцам никогда не верит и бесед не ведет. По иронии судьбы, в новом фильме он как раз играет пенсионера, которого обманули на серьезную сумму и он преисполнился желанием отомстить.

Ведущая и актриса Алла Довлатова мошенников опасается и серьезно подходит к беседе.

«Я никогда по телефону не говорю «да». Вот с вами я сейчас тоже ни разу не сказала «да». Я стараюсь на все вопросы отвечать «нет». Есть время – «нет». Не могли бы – «нет». Когда говоришь «нет», мошенники обязательно проявляются. Они начинают нервничать, юлить. И тогда надо сразу вешать трубку», — отметила актриса.

Писатель Олег Рой отметил, что мошенники пытались заманить его в ловушку многими способами, в том числе манипулируя какими-либо госуслугами. Однако на этот случай, как отметил автор, есть официальное приложение, а в любые уговоры по звонку он советовал не верить даже от близких.

Психолог Алексей Филатов напомнил, что аферисты обычно требуют быстрого ответа, это также должно насторожить. Важно вовремя включать критическое мышление и перепроверять информацию от незнакомцев.

Ранее сообщалось, что в России распространилась схема мошенничества с заменой полиса ОМС.