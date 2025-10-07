Мошенники в России придумали новую схему с домофонными ключами

В России участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленники под видом замены домофонных ключей пытаются получить доступ к личным кабинетам граждан. Аферисты используют продуманную схему, чтобы выудить у людей коды подтверждения от портала «Госуслуги». Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

По его словам, мошенники действуют по отработанному сценарию. Они звонят жильцам, представляясь сотрудниками компании, которая обслуживает домофон. Звонящий сообщает о плановой замене ключей в ближайшее время и даже может назвать фамилию владельца квартиры и ее номер для большей убедительности.

На втором этапе аферисты просят «зарезервировать» необходимое количество ключей. Для этого они предлагают сообщить код из СМС, который якобы является номером талона. На самом деле это одноразовый пароль для входа в учетную запись «Госуслуг». Получив его, злоумышленники открывают доступ к личным данным и могут совершать различные противоправные действия.

Как отмечает депутат Гаврилов, настоящие сотрудники управляющих компаний или обслуживающих организаций никогда не запрашивают коды из СМС. Также легальные работники не занимаются раздачей ключей на улице. Полиция и Роскомнадзор уже фиксировали подобные случаи мошенничества.

