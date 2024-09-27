Психиатр Баклушев пояснил безопасность просмотров рилс и шортс

Формат коротких роликов захватил Сеть. Пользователи бесконечно прокручивают Reels, Stories, Shorts, тем самым поглощая тонну информации, которая тщательно подбирается под наши запросы искусственным интеллектом. Врач-психиатр Михаил Баклушев рассказал, каким образом потребление коротких роликов оказывает влияние на психику. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, никаких доказательств того, что информация из тысяч роликов может дать мозгу перегрузку. Так, человеческий мозг имеет весьма большой потенциал работы, поэтому перегрузить его информацией невозможно.

Медик подчеркнул, что, если человек много читает, то он также не может перегрузить свой мозг информацией. Причина в том, что механизм фильтрации в мозге регулярно откидывает все лишнее, и мозг избегает температурного взрыва за счет того, что много параметров работает на вход.

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