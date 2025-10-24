Мошенники с Украины жестоко обманули 101-летнего ветерана войны в Подмосковье

В подмосковной Кашире задержан 18-летний курьер телефонных мошенников, обманувший 101-летнюю ветерана Великой Отечественной войны. Пенсионерка Надежда Ивановна, работавшая санитаркой во время обороны Москвы и награжденная орденом Отечественной войны, лишилась 185 тысяч рублей после недельной психологической обработки. Подробности этой аферы выяснило издание REGIONS.

На протяжении недели у пожилой женщины под всевозможными предлогами выманивали информацию. Замена счетчиков, просьбы продиктовать номер телефона. Безобидные, на первый взгляд, бытовые диалоги позволили мошенникам дорваться до нужных сведений. Вскоре, аферисты, представившись сотрудниками военной прокуратуры, обвинили женщину в «пособничестве врагу» за передачу персональных данных мнимым украинским военным и потребовали «задекларировать» сбережения через курьера.

Несколько раз пенсионерка после диалогов с незнакомцами чувствовала ухудшение самочувствия: они давили на нее, пытаясь вызвать чувство вины за несовершенные деяния. В итоге женщина сдалась и деньги были переданы курьеру в подарочной коробке с надписью «С праздником, дорогие ветераны!», оставшейся от муниципального мероприятия.

После визита курьера 22 октября ветеран не смогла связаться с прежними собеседниками, и только тогда поняла, что ее обманули. Женщина обратилась в полицию, что позволило за сутки задержать злоумышленника. При обыске у молодого человека обнаружили инструкции от организаторов схемы с алгоритмом поведения при задержании.

По данным следствия, за изъятие и перевод средств он получил 5 тысяч рублей. Такая мизерная в нынешних реалиях сумма теперь будет стоить курьеру свободы. Каширский суд арестовал подозреваемого на время расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Адвокат Тимур Маршани подтвердил, что обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы с обязательным возмещением ущерба, а при выявлении соучастия в других эпизодах наказание может быть ужесточено. Прокуратура Московской области взяла расследование под особый контроль.

Надежда Ивановна — уважаемый человек в Кашире, чья жизнь была посвящена служению людям. Еще в 1942 году, в разгар обороны Москвы, девятиклассница добровольно стала санитаркой, вынося раненых с поля боя и ухаживая за ними в госпиталях. День Победы она встретила в Польше, а после войны 40 лет проработала в каширской больнице акушером-гинекологом. За свой подвиг и труд она была удостоена ордена Отечественной войны II степени, медалей «За победу над Германией» и «Ветеран труда».

