Мошенники заставили пенсионера отдать наличными почти 2 млн рублей

Мошенники несколько дней обрабатывали 60-летнего жителя Зареченского округа Тулы — звонили, писали в мессенджерах, давили на психику и в итоге убедили, что его сбережения в опасности. Об этом пишет «ТУЛАСМИ» .

Злоумышленники не торопились. Они атаковали пенсионера из Заречья не одним внезапным звонком, а вели полноценную многоходовую обработку на протяжении нескольких дней. Жертве звонили и писали в мессенджерах, применяя психологическое давление и раз за разом убеждая, что накопления вот-вот пропадут. Конечная цель классическая: снять деньги и передать курьерам.

План сработал. Мужчина снял со счетов 1 миллион 850 тысяч рублей, встретился с «доверенными лицами» возле одного из домов в родном Зареченском округе и отдал им наличные.

Как отметили в региональном УМВД, случай с зареченцем — не единичный. Только за минувшие сутки жертвами мошенников стали пятеро туляков в возрасте от 40 до 70 лет. В сумме они перевели и передали злоумышленникам более 3,5 миллиона рублей. Во всех случаях схема была похожей: звонки, сообщения, убеждение в угрозе сбережениям и встреча с курьером, который забирает деньги. Правоохранители в очередной раз призывают пожилых людей не поддаваться панике, проверять информацию и ни в коем случае не передавать наличные незнакомцам, кем бы те ни представлялись.

