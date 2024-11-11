Москалькова сообщила о 13 россиянах, найденных в Сумской области

В Сумской области Украины находятся 13 граждан России, которые были перемещены из Курской области. В настоящее время ведутся переговоры об их возвращении, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

В середине октября Москалькова сообщила, что ее офис получил обращения от более чем тысячи человек, которые ищут своих родственников из приграничных районов Курской области. Позже она заявила, что обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой помочь в поисках пропавших россиян в зоне конфликта.

Кроме того, Москалькова обратилась к Международному комитету Красного Креста (МККК) и к международному сообществу, призвав их приложить максимальные усилия для поиска пропавших россиян.

Ранее Москалькова сообщала о 398 мирных жителях в районах Белгорода, Курска и Брянска, ставших жертвами атак ВСУ.