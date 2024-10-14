Москалькова сообщила о 398 мирных жителях, ставших жертвами атак ВСУ

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России, сообщила о том, что по меньшей мере 398 мирных жителей в районах Белгорода, Курска и Брянска стали жертвами атак украинских сил в период с 2022 по 2024 годы. Эту информацию представили на конференции в Дохе, посвященной защите детей и уязвимых групп во время войны и миграции, сообщил ТАСС.

Она отметила, что 398 человек погибли, а 1157 получили ранения в результате террористических действий ВСУ в приграничных областях.

Москалькова назвала расстрелы гражданского населения, включая женщин и детей, в их домах и во время эвакуации, вопиющим нарушением прав человека в условиях военных конфликтов.

Для защиты детей в России организован их вывоз в безопасные регионы. Также она упомянула, что оказала помощь 100 детям из Курска, разместив их в санатории «Звонкие голоса» в Подмосковье.

Москалькова добавила, что люди с психическими расстройствами особенно уязвимы в условиях войны и из Курска в Подмосковье были эвакуированы 500 таких людей.

Ранее сообщалось, что свыше 30 тыс. человек из приграничья эвакуированы в ПВР 65 регионов РФ.