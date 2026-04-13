Москалькова сообщила о сотнях просьб из Украины о переезде в Россию

Уполномоченный по правам человека в России сообщила о значительном числе обращений от граждан Украины и РФ, которые просят содействия в переезде на российскую территорию, ссылаясь на политическое преследование. Татьяна Москалькова заявила, что в ее адрес поступило около 600 обращений от граждан, желающих переехать в Россию. Речь идет как о жителях Украины, так и о россиянах, оказавшихся на ее территории, пишет ТАСС .

По словам омбудсмена, примерно 500 обращений направили граждане Украины, которые считают происходящее в их стране политическим преследованием и просят содействия в переезде. Еще около 100 заявлений поступило от граждан России, рассчитывающих на помощь в возвращении на родину.

Москалькова отметила, что российская сторона рассматривает подобные случаи как недопустимые с точки зрения преследования по политическим мотивам. Она также сообщила, что поддерживает постоянный контакт с украинскими представителями и международными организациями для обсуждения этих вопросов.

По ее данным, часть граждан подвергается уголовному преследованию за позицию, которую расценивают как пророссийскую. В частности, речь может идти об обвинениях, связанных с оправданием военных действий или сепаратизмом, если речь идет о гражданах Украины.

