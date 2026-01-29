Москалькова возьмет на контроль ситуацию со смертями в интернате в Прокопьевске

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о личном контроле над расследованием трагических смертей пациентов Прокопьевского психоневрологического интерната в Кемеровской области. Ее реакция на произошедшее следует за шокирующими разоблачениями о условиях в учреждении.

Как передает РИА Новости, омбудсмен потребовала найти виновных в случившемся и разобраться, почему многочисленные проблемы в интернате игнорировались на протяжении длительного времени.

Ранее в СМИ появилась информация, что во время новогодних каникул в интернате не хватало лекарств, а сотрудники жаловались на ужасающие условия: пациентов кормили несвежими продуктами и содержали в холодных, антисанитарных палатах.