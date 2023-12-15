«Москокс» в Видном переоснащает насосную станцию сероочистки для уменьшения запахов от производства

Московский коксогазовый завод в Видном продолжает выполнять план экологических мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и уменьшению неприятных запахов.

На сегодняшний день в активной фазе — техническое перевооружение насосной станции сероочистки в отделении улавливания. Новые насосы смогут обеспечить абсолютную герметичность оборудования и сократить неорганизованные выбросы и запахи.

Насосы сероочистки перекачивают раствор, с помощью которого газ, образующийся в процессе коксования, очищается от сероводорода. В ходе модернизации проводится замена всех шести насосов на более современные, с торцевыми уплотнителями. Все насосы уже установлены.

«Переоснащение насосной — лишь один из пунктов модернизации оборудования в отделении улавливания. Именно здесь происходит очистка коксового газа и могут возникать специфические запахи. До конца года мы начнём монтировать систему возврата в хранилища паров, образующихся при погрузке в цистерны смолы и бензола. А также приступим к сооружению коллекторной системы сбора выбросов от отделения улавливания. Всё это поможет решить проблему с запахами», — уточнил управляющий директор Сергей Белан.



Токен креатива (erid)

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