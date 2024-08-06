Московская область находится в числе лидеров по низкому уровню безработицы

Подмосковье является одним из регионов-лидеров в России по низкому уровню безработицы и сохраняет лидирующую позицию по Центральному федеральному округу. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области со ссылкой на данные Росстата.

«В Подмосковье для безработных предлагается свыше 72 тысяч вакансий, из которых наибольший запрос у работодателей в производственной сфере — более 25 тысяч вакансий. Сегодня в регионе регистрируемый уровень безработицы составляет 0,1%. Это рекордно низкий показатель», — отметила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что в прошлом году уровень безработицы в регионе составлял 0,3%. Отметим, что в Подмосковье для жителей, находящихся в поиске работы, действуют различные меры поддержки, в том числе, выплата на открытие собственного дела и ярмарки вакансий. Найти работу можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.