Московская область нарастила объемы производства сметаны

Подмосковье продолжает занимать лидирующие позиции в России по производству молочной продукции, сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Мощности увеличивают как крупные производители, так и частные фермерские хозяйства. Так, объем производства сметаны в мае 2023 года на территории Московской области составил 15,5 тысяч тонн, что на 113% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В мае текущего года в регионе произвели свыше 27,5% от общего объема сметаны, произведенного в ЦФО, и 6,6% от всего объема в России. Крупнейшими производители сметаны в Подмосковье являются компания «РостАгроКомплекс», предприятия «Рузское молоко», «Братья Чебурашкины».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сказал, что Подмосковье лидирует в стране по числу особых экономических зон.