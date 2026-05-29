Московская область нарастила производство сыра

Производство сыров в Московской области за последние пять лет выросло в полтора раза, в том числе благодаря мерам поддержки этой отрасли, в регионе выпускают пятую часть всего отечественного сыра: после введения западных санкций объемы производства выросли более чем 150%. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения «Единой России».

Так, например, Люберецкая сыроварня DolceLatte, поставляет до 500 кг сыра в день в сети и общепит Москвы. Кроме того, российский камамбер, выпускаемый в Ленинском округе, отметили золотой медалью за высокое качество на международной выставке World food.

Координатор партийного проекта «Российское село», сенатор Александр Двойных подчеркнул, что область вносит огромный вклад в развитие АПК и продовольственной безопасности страны. По его словам, она является лидером по переработке сельхозпродукции.

«Такой результат стал возможен благодаря народной программе „Единой России“, которая обеспечивает не только развитие сельских территорий, но и поддержку аграриев. Очень важно, что обязательства, которые брала на себя партия, выполняются, несмотря на меняющиеся внешние условия», — говорит Александр Двойных.

Генеральный директор сыроварни DolceLatte Кирилл Шаршуков отметил, что там выпускают порядка 34 наименований сыров — от моцареллы до выдержанных сортов по технологии пармезана. На производстве работают 12 человек, ежедневно они выпускают от 300 до 500 кг молодых сыров.

«Когда мы закупали оборудование, благодаря муниципальной субсидии нам компенсировали половину затрат. Для небольшого производства это серьезная помощь и возможность уверенно развиваться дальше. Я общаюсь с коллегами из других регионов — таких условий, как в Подмосковье, больше нигде нет», — поделился он.

На заводе «Рота-Агро» в Ленинском выпускают 16 видов сыров, объем инвестиций в проект составил более 1,5 млрд рублей. Предприятие также получает господдержку по народной программе, в том числе частичное возмещение затрат на строительство животноводческого комплекса, субсидии на оборудование для завода и налоговые преференции.

В общей сложности за пять лет по народной программе в регионе было реализовано более 100 инвестпроектов в АПК с общим объемом вложений свыше 140 млрд рублей. Это позволило создать почти 11 тыс. новых рабочих мест.

